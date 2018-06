Moda, beleza e gastronomia na programação gratuita do SuperShopping Osasco para o Dia dos Namorados

O SuperShopping Osasco preparou uma programação diferente para homenagear o amor neste Dia dos Namorados. A agenda, realizada em parceria com o SenacOsasco, começa logo no início do mês com consultorias individuais e gratuitas sobre Moda e Beleza, onde os participantes descobrem como valorizar o estilo próprio com dicas personalizadas.

Quem gosta de cozinhar, também pode aproveitar as técnicas de Gastronomia para momentos a dois, além de um evento surpresa.

“Preparamos atividades que tornam a data ainda mais bonita e encantadora. Os casais podem aprender formas de surpreender um ao outro para celebrar a história de amor que construíram juntos, com dicas que ajudam na escolha do presente e no preparo de uma noite inesquecível”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Os profissionais de Moda, Beleza e Estilo fazem um atendimento exclusivo, ensinando quais são as roupas e acessórios que mais favorecem cada tipo de corpo, além de desvendarem os truques de maquiagem que realçam a beleza natural.

Mas, se a ideia é encantar o par romântico mostrando as habilidades culinárias, os especialistas em Gastronomia revelam os cardápios e bebidas ideais para o encontro perfeito.

A programação acontece de 4 a 12 de junho e é indicada para maiores de 18 anos. São disponibilizadas cerca de 180 vagas e, para participar, é só escolher o tema desejado e se inscrever na Senac Service Store do shopping center.

Os apaixonados que visitarem o SuperShopping Osasco na noite de 8 de junho também podem participar do Jantar Secreto. Preparado por um chef de cozinha, o evento reserva uma surpresa para os casais.

Confira abaixo a programação do SuperShopping Osasco para o mês dos Namorados:

Data Tema Horário Segunda-feira, dia 4 Acessórios: O que usar em cada ocasião? 14h Dicas do sommelier – Aprenda a escolher vinhos 19h30 Terça-feira, dia 5 Brigadeiro gourmet 14h30 Quarta-feira, dia 6 Sucos afrodisíacos – A sedução é saudável no jantar 14h30 Cervejas: Conhecendo e degustando 19h30 Quinta-feira, dia 7 Cardápio de inverno – Um jantar completo e harmonizado com vinho 19h30 Sexta-feira, dia 8 Acessórios: O que usar em cada ocasião? 14h Dicas e truques de maquiagem 15h Segunda-feira, dia 11 Com que look eu vou? 14h Como escolher um vinho para uma noite especial 19h30 Terça-feira, dia 12 Dicas e truques de maquiagem 14h Automaquiagem: Maquie-se para uma noite especial 15h