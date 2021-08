Emidio cobra ação de Doria contra manifestação de PMs pró-Bolsonaro no 7 de setembro

O deputado estadual Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco, cobrou ações do governador João Doria (PSDB) contra a participação de policiais militares em ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Dia da Independência, 7 de setembro, na Avenida Paulista.

publicidade

“Policiais são impedidos pelo Regulamento Disciplinar da PM de participar de atos Políticos exatamente por ser armados. Política e armas não podem se misturar. Aja @jdoriajr!!!”, afirmou o parlamentar de Osasco, por meio do Twitter.

Policiais são impedidos pelo Regulamento Disciplinar da PM de participar de atos Políticos exatamente por ser armados. Política e armas não podem se misturar. Aja @jdoriajr!!! — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) August 25, 2021

publicidade

Segundo o deputado bolsonarista Coronel Tadeu (PSL-SP), policiais militares de cidades do interior paulista alugaram ao menos 50 ônibus para comparecer à manifestação pró-Bolsonaro no 7 de setembro.

Apesar de a Polícia Militar proibir a participação de policiais ativos em manifestações que tenham caráter político-partidário, o parlamentar afirma que os PMs “têm certidão de nascimento e o direito de serem patriotas” e que nada os impede de apoiarem Bolsonaro.