Emidio rebate e diz que Rogério Lins foi “grosseiro”: “Ele deveria comemorar minha vitória”

Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco e deputado estadual eleito, rebateu, em nota, as declarações do prefeito Rogério Lins (PODE), que minimizou a votação obtida por ele em Osasco na eleição de domingo (7).

Emidio reclamou de “grosseria” de Lins, que não teria ligado para cumprimentá-lo por ter sido eleito. “Como prefeito, ele deveria comemorar a minha vitória como único deputado de Osasco e não tentar diminuí-la. Não se dignou nem a me cumprimentar pela eleição. É um prefeito menor que a cidade que o elegeu. Vou trabalhar por Osasco, apesar da grosseria do prefeito”, afirmou o ex-prefeito e deputado estadual eleito.

Na tarde desta terça-feira (9), Rogério Lins havia minimizado a votação obtida por Emidio em Osasco, 23.154 votos, do total de 65.898 obtidos pelo petista. “Ele teve muito mais votos fora da cidade, na qual foi prefeito duas vezes, do que aqui”, afirmou o prefeito. “Se a gente for fazer uma avaliação rigorosa, não entendo que foi uma boa votação”.

Um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad (PT) à presidência, Emidio é um dos possíveis adversários de Rogério Lins na disputa pela Prefeitura de Osasco em 2020.