Emprega São Paulo possui 3.673 vagas disponíveis no estado

Os cidadãos que buscam um trabalho no Estado de São Paulo podem aproveitar as oportunidades do programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT).

Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o programa ofereceu nesta semana 3.673 oportunidades no território paulista.

Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.