Programa de Danilo Gentili agora faz piada com o Rochdale: “pedacinho britânico de Osasco”

Osasco anda dividida nos últimos dias… Entre os que não veem problema nas piadas que os humoristas têm feito com a cidade e os que reclamam de supostos prejuízos à imagem do município.

Publicidade

A polêmica entre os osasquenses nas redes sociais cresceu nos últimos dias, com dois vídeos do quadro “Osasco Connection”, do programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT.

Agora, foi ao ar mais um “Osasco Connection”, agora falando sobre o Rochdale, definido pelo humorista Murilo Couto como o “pedacinho britânico de Osasco”. Confira:

LEIA TAMBÉM:

Não é só no Danilo Gentili: Osasco vira “alvo” dos humoristas