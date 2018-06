Não é só no Danilo Gentili: Osasco vira “alvo” dos humoristas

Nos últimos dias, gerou polêmica entre os osasquenses o modo como o quadro “Osasco Connection”, no programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili, no SBT, retratou a cidade. Uns curtiram a piada e outros reclamaram que o vídeo prejudica a imagem da cidade. Mas não é só o programa do Danilo Gentili que anda fazendo piadas sobre Osasco. Outros humoristas têm ido no mesmo tom.

Em seu show de stand up, o youtuber e humorista Júlio Cocielo dedica boa parte para falar sobre a cidade. “Todo mundo que você fala: sou de Osasco… [a pessoa responde] C****** Osasco!”, brinca. O Canal Canalha, mantido por ele no Youtube tem 16,7 milhões de inscritos.

“Osasco teve muita gente importante… em cativeiro. Tô brincando… MC Guimê!”, afirma Cocielo, em apresentação de stand up. “Osasco é tão perigoso que não tem retorno lá. Você só vai!”.

O youtuber diz ainda que há uma grande quantidade de prostíbulos no município. “Osasco tem muito puteiro. Você entra na padaria, acha que é padaria, é puteiro. Tudo é puteiro em Osasco. Puta, em Osasco, tem mais concorrência que vestibular de medicina”.

Programa do Porchat

Recentemente, o apresentador Fábio Porchat também fez piada sobre a cidade, durante uma entrevista com o ator André Ramiro e os lutadores Minatauro e Minotouro, no “Programa do Porchat”, sobre a série Rio Heroes, do canal Fox Premium, que retrata o mundo das lutas clandestinas e é inspirada em fatos que aconteceram em Osasco.

“Começou aonde essas lutas, essa porrada?”, questiona Porchat a André Ramiro. “Segundo a história que a gente conhece, em Osasco”, responde o ator. “Eu acredito! Em Osasco, eu acredito”, devolve Porchat. “Por que, Osasco é barra pesada?”, pergunta Minotauro ao apresentador. “Amigo, Osasco rola de tudo ali…”.

Fábio Rabin é outro humorista que costuma citar a cidade em apresentações.