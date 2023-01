Empregos 2023: veja as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabahador de Jandira anunciou as oportunidades disponíveis para vários cargos.

publicidade

Os interessados deverão entregar o currículo atualizado pessoalmente na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes – Jandira, dentro do horário comercial), ou enviá-lo para o e-mail curriculos@jandira.sp.gov.br até esta sexta-feira (6).

Confira as vagas e os requisitos:

publicidade

Auxiliar de Serviços Gerais/Auxiliar de Limpeza

Requisitos:

publicidade

Idade: até 49 anos;

Gênero: masculino;

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Morar na região de Jandira e utilizar apenas uma condução;

Experiência mínima de 6 meses;

Quantidade de vagas: 3 (três).

Ajudante de Viagem

Requisitos:

Experiência de carga e descarga de caminhão mínima de 6 meses comprovada em carteira;

Horário: 7h às 17h30;

Salário: R$1.787,08 + vale transporte + cesta básica + refeição no local;

Quantidade de vagas: 3 (três).

Motorista de Viagem

Requisitos:

Experiência mínima de 6 meses comprovada em carteira;

Disponibilidade para viajar;

CNH na categoria D;

Salário: R$2.330,43 + cesta básica + vale transporte + refeição no local + diária de viagem;

Horário: 7h às 17:30;

Quantidade de vagas: 7 (sete).

Fiscal de Prevenção

Requisitos:

Idade: preferencial a partir de 25 anos;

Sexo: masculino;

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Residir em Jandira e região;

Escala: 6×1, das 13h40 às 22h;

Quantidade de vagas: 4 (quatro).

Arrumadeira

Requisitos:

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Experiência: 6 meses;

Conhecimentos básicos de arrumação e limpeza de ambientes em geral;

Inglês (básico).

Assistente de Gerenciamento de Risco

Requisitos:

Conhecimento em Excel;

Gênero: feminino;

Experiência na área.

Motorista de caminhão e carreta

Requisitos:

Experiência na área;

CNH na categoria D/E;

Atividades: viagens e coletas;

Salário compatível com o mercado e demais benefícios.

Supervisor de Portaria

Requisitos:

Idade: entre 24 e 56 anos; 6 meses de registro em carteira e ser habilitado;

Dias de trabalho: de segunda a sexta-feira;

Horário: comercial;

Salário: a combinar;

Benefícios: vale transporte + vale refeição + cesta básica + convênio sindical + convênio farmácia.

Também há vagas para: polidor automotivo, preparador automotivo e pintor automotivo.