Casa do Trabalhador de Jandira abre processo seletivo para Auxiliar de Produção

Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta sexta-feira (6), das 9h às 13h, processo seletivo para 70 vagas de Auxiliar de Produção. O salário é de R$ 1.363,67, além de fretado e restaurante no local.

As vagas são para trabalhar de segunda a sábado, em duas opções de horários (1º e 2º turno).

Os interessados deverão comparecer à Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes – Jandira, no dia e horário marcados, com um documento pessoal com foto (RG e/ou CPF) e currículo atualizado.

