Osasco Vôlei retorna ao Liberatti na próxima terça-feira (10) enfrentando o Brasília

O Osasco Vôlei já voltou aos treinamentos depois da folga de final de ano. O time enfrenta na próxima terça-feira (10) a equipe do Brasília no Ginásio José Liberatti em partida válida pela última rodada do primeiro turno da fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei.

Osasco ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 19 pontos (sete vitórias e três resultados negativos) e está na briga pelo top 2. Isso porque está empatado com o Gerdau Minas e dois pontos atrás do Fluminense, que tem 21. O líder é o Dentil Praia Clube, com 28 pontos.

O jogo começa às 21h30 e será transmitido pela SporTV.

