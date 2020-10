Empresa de contact center tem 200 vagas de emprego abertas

A Flex BPO, empresa de contact center e gestão de crédito e cobrança que faz parte do Grupo Connvert, acaba de anunciar a abertura de mais de 200 vagas de emprego para a operação na cidade de São Paulo.

As oportunidades são para a área de teleatendimento e não necessitam de experiência anterior. O candidato deve ter, no mínimo, 18 anos e ensino médio completo.

O processo seletivo inclui realização de prova técnica e entrevista com um psicólogo e com o gestor da área, as quais, neste momento, estão sendo realizadas de forma remota. “Agilizamos e otimizamos o processo para que o candidato compareça à empresa apenas uma única vez antes da integração”, explica Marcelo Oliveira, diretor de RH da Connvert.

“Oferecemos oportunidades de desenvolvimento de carreira e uma série de benefícios para os profissionais, que também podem investir nos estudos por meio de parcerias que temos com instituições de ensino. A empresa também conta com um ambiente muito positivo para oferecer excelência em serviços, o que vem gerando o crescimento dos negócios e da equipe”, afirma o diretor de RH do grupo.

Além do salário compatível com o mercado, a Flex BPO também disponibiliza como benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, plano odontológico, plano de saúde, auxílio-creche, cartão multibenefícios, empréstimo consignado, convênio com o SESC, e descontos em parceiros como restaurantes, academias, escolas e lojas.

Os interessados podem se candidatar pelo site de vagas da empresa.