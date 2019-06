Empresa registrada em Osasco teria vendido arma usada na morte do ator Rafael Miguel

Uma empresa que tem sede registrada em Osasco teria vendido a arma utilizada pelo comerciante Paulo Cupertino para matar o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, no dia 9, no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo.

Uma nota fiscal com o nome do assassino obtida pela reportagem do “Brasil Urgente”, da Band, aponta que ele pagou R$ 1.800 na compra de uma pistola automática 380 de uma empresa chamada Pentágono Comércio de Armas, Munições e Artigos de Segurança, que tem endereço registrado na rua Doutor Mariano J.M Ferraz, no Centro de Osasco. No entanto, no local funciona um escritório de advocacia.

Rafael, que interpretou o personagem Paçoca na novela “Chiquititas”, e os pais dele foram mortos a tiros por Paulo Cupertino quando esperavam na porta da casa da namorada do ator, Isabela Tibcherani, filha do comerciante, que era contra o namoro. Paulo Cupertino está foragido desde então.

“Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio. Ele é misógino, agressor, odeia mulheres e acha que mulher só serve para lavar, passar e cozinhar”, afirmou Isabela, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

O psicólogo e escritor Alexandre Bez avalia que o assassino tem características típicas de um serial killer. “Nesse caso de triplo assassinato, o assassino já é considerado como um típico serial killer”, analisa.

“Embora não tenha havido o habitual espaço cronológico entre uma morte e outra, essa tripla ação intencional, é motivada pela estrutura mental ‘Tríade Maligna’ (Agressividade, Violência, Assassinato), condição mental essa, pertencente à personalidade psicopática”, completa Alexandre Bez.