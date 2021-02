Empresa tem 63 vagas abertas para vigilante, porteiro, atendente e recepcionista, entre outros cargos

Candidatura é feita somente pelo site do Grupo GR

O Grupo GR abriu processo seletivo para 63 vagas de emprego em cargos como porteiro, atendente de shopping, controlador de acesso, agente de conservação, encarregado de serviços gerais, bombeiro, recepcionista, vigilante, vigilante de shopping, vigilante líder, vigilante monitoramento e agente de conservação, distribuídas na Capital.

Os interessados devem se cadastrar no site https://grupogr.com.br/ no campo Trabalhe Conosco. A candidatura é feita somente pelo site, a empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, e é gratuita, não há custo algum para participar dos processos seletivos do Grupo GR.

Sobre a empresa:

O Grupo GR presta serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos. No mercado desde 1992, possui sede na capital paulista, um total de 13 filiais no país e emprega hoje mais de 11 mil pessoas.

