Especialistas de Osasco explicam que é possível ir ao dentista com segurança na pandemia

Desde o começo da pandemia de covid-19, a maioria das pessoas que apresentam algum problema dentário não busca atendimento. A procura pelo dentista só acontece quando a dor fica intensa, quando as cáries ou outras condições comuns já estão em estágio avançado, tornando o tratamento mais complexo. Mas o Dr. Alexandre Bussab, da Brasil Smiles/Secor, tranquiliza os pacientes e explica que é possível ter um tratamento seguro em tempos de isolamento social.

A Brasil Smiles/Secor é uma clínica odontológica que atende comerciários de Osasco e região e após um ano de pandemia continua seguindo rigorosamente as normas e protocolos sanitários estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Dr. Bruno Franco Vieira, cirurgião-dentista e gestor da Brasil Smiles/Secor afirma que todos os cuidados foram intensificados desde a chegada até a triagem e espera do paciente, evitando aglomeração e mantendo o distanciamento. O mesmo ocorre na limpeza das superfícies e dos ambientes do consultório. “Nossa equipe está preparada para orientar e tirar todas as dúvidas do paciente no momento do agendamento, para que o atendimento transcorra de forma segura e com muita tranquilidade”.

A Dra. Thaís Abranches, especialista em dentística da Brasil Smiles/Secor, explica que o objetivo de todas essas ações é preservar a segurança da equipe e dos pacientes. “Adotamos os protocolos clínicos e de organização de serviço, respeitando todas as legislações sanitárias e recomendações das autoridades de saúde pública”, destaca a profissional.

Ao agendar uma consulta na Brasil Smiles/Secor, o comerciário é orientado pela equipe das unidades de Osasco e Taboão da Serra, a utilizar máscara antes e depois do atendimento; não chegar com muita antecedência à consulta; reagendar atendimento caso apresente sintomas como tosse, febre, dor no corpo e falta de ar, e procurar uma unidade de saúde.

