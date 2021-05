Dia dos Namorados: com lojas em Osasco e região, Caedu traz opções de presentes a partir de R$ 19,99

Entre os dias 26 de maio e 13 de junho, a rede Caedu, com diversas lojas em Osasco e região, estará com uma coleção especial para os casais apaixonados celebrarem o Dia dos Namorados (12 de junho), com preços a partir de 19,99.

São opções de roupas, calçados e acessórios. Para os consumidores que fizerem as compras utilizando o cartão Caedu, o prazo para pagamento será de até 70 dias.

Confira algumas dicas de presentes para o Dia dos Namorados na Caedu:

Para elas

Para eles

A cada R$ 150,00 em compras, os clientes ganharão um conjunto de chaveiros para casal. O brinde estará disponível entre os dias 26 de maio e 13 de junho em lojas físicas e e-commerce.

Na região, a Caedu tem lojas em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Itapevi.