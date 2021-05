“Tinha muito amigo falso, sanguessuga”, desabafa viúva de MC Kevin no velório

A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, fez um desabafo no velório do cantor, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a advogada, o funkeiro tinha falsas amizades que o sugavam. “Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga”, declarou.

Deolane contou que, na noite do acidente, o marido teria ido encontrar os amigos que o acompanharam na viagem ao Rio de Janeiro e que estavam hospedados no mesmo hotel. “Ele subiu pra pegar dinheiro no quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar dinheiro no quarto de outro, falei: ‘Poxa, você é otário dos outros? Por que que eles não foram embora?’. Porque era pra eu, ele e um casal de amigos nossos ficarmos no hotel até segunda. Amigos, casais. Não eram cinco ou seis caras fazendo bagunça na beira da praia porque homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes”, disparou. “Cansei de perdoar, porque eu entendia a vida que ele levava”, continuou a advogada.

“Eu cansei de perdoá-lo porque eu entendia a vida que ele levava. Isso aqui [morte do funkeiro] é amizade, falsas amizades. Eu tenho amizades verdadeiras, que mesmo criticando, me apoiavam porque viam que eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei”, continuou Deolane, que viveu um relacionamento conturbado com MC Kevin. Eles estavam juntos há 1 ano e 2 meses, com muitas idas de vindas e, recentemente, haviam se casado em uma praia no México.

Emocionada, ela finalizou o desabafo dizendo que se sentia confortada por saber que o marido a amou até o seu último dia de vida. “Ele morreu me amando”, disse, usando ainda um bordão muito usado por Kevin: “Se cuide porque quem acordou, agora não vai acordar mais”.

Polícia continua com as investigações

Segundo informações do colunista Leio Dias, a modelo Bianca Domingues, de 26 anos, estava no quarto com o cantor. À polícia, ela teria dito que fazia sexo com MC Kevin e ele teria tentado pular para o andar de baixo do prédio por medo de ser flagrado pela esposa.

O medo de MC Kevin de ser flagrado pela mulher também foi confirmado pela modelo Anny Alves. “[Amigos do cantor] chamaram um monte de mulher… O Kevin estava no quarto do lado, chamaram ele e trancaram ele lá. Aí fizeram uma brincadeira de mau gosto. Bateram na porta, o Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou. Aí tentou pular de uma varanda para outra dos quartos, o vidro acabou quebrando”, relatou.

Outros amigos do funkeiro negaram as versões de que ele tentou pular direto na piscina ou que ele tenha caído ao tentar fugir de um flagra da esposa durante uma brincadeira de mau gosto. A polícia continua as investigações para descobrir o que causou a queda e a morte de MC Kevin.

