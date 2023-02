Espetáculo de dança 100 anos da Semana de Arte Moderna é atração gratuita em Barueri neste domingo

A Praça das Artes de Barueri recebe neste domingo (26) o espetáculo de dança “100 anos da Semana de 22”. A atração começa às 16h e a entrada é gratuita.

Serão nove coreografias de dança contemporânea e neoclássica desenvolvidas pelos professores do Núcleo de Dança da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), sob a coordenação de Fellipe Camarotto, realizadas após uma pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, manifestação cultural que reuniu artistas de diversas áreas no Theatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1922 e que completou seu centenário no ano passado.

Os ingressos da apresentação de dança dos “100 anos da Semana de 22” são gratuitos e podem ser adquiridos AQUI ou retirados na bilheteria com pelo menos uma hora de antecedência do horário de início do espetáculo.

A Praça das Artes está localizada na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, em Barueri.

Exposição

Além do espetáculo de dança, até o dia 4 de março o espaço recebe a exposição do “Prêmio Barueri de Artes Visuais – Centenário da Semana de 22”, inaugurada em 4 de fevereiro.

Nesta mostra gratuita estão expostas 49 obras de artistas de todo país, selecionadas por meio do concurso municipal que leva o mesmo nome, para incentivar e promover na cidade de Barueri as artes visuais.

SERVIÇO

“100 anos da Semana de 22” na Praça das Artes de Barueri

Quando: 26 de fevereiro (domingo), às 16h

Onde: Praça das Artes (Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri)

Classificação Indicativa: Livre

Ingresso: Gratuito

Exposição do “Prêmio Barueri de Artes Visuais – Centenário da Semana de 22”

Quando: Até 4 de março (sábado), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Andar Mezanino da Praça das Artes