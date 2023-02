Jardim Rainha, em Itapevi, passa por obras emergenciais devido às chuvas

A Prefeitura de Itapevi interditou a Travessa do Simão, na região do Jardim Rainha, para a realização de uma obra em caráter emergencial.

A interdição, que compreende o trecho entre as ruas Catharina Durante de Camargo e Santo Antônio, deve durar até o próximo domingo (5/3).

Segundo a Prefeitura de Itapevi, o córrego local será aberto, com a utilização de maquinários pesados, para limpeza e manutenção visando melhoraria no escoamento de água no bairro. De acordo com a administração, as ações são necessárias devido às chuvas ocorridas nos últimos dias na cidade durante o período de Carnaval.

Durante o período, a via será bloqueada para o trânsito de pessoas e veículos, inclusive de moradores, que não poderão permanecer estacionados no local. Desta forma, ônibus e caminhões que passam pela via deverão buscar alternativas para trafegar na região.

As aulas no Cemeb Carlos Drummond de Andrade serão suspensas até sexta-feira (3) devido aos trabalhos. A Secretaria Municipal de Educação organizará a reposição desses dias.