Estações da Viamobilidade, CPTM e Metrô vão aceitar pagamento com cartões de aproximação

Estações da Viamobilidade, CPTM e Metrô vão aceitar pagamento com cartões de...

Doze estações de trem e metrô (Viamobilidade, CPTM e Metrô) vão estar aptas a receber o pagamento da tarifa via NFC, a tecnologia de pagamento por aproximação, nas próximas semanas.

A primeira foi Barra Funda, que desde o último dia 12 está oferecendo essa possibilidade de embarque aos passageiros.

O NFC é a sigla de Near Field Communication, que em português significa comunicação por campo de proximidade. A tecnologia está presente em cartões de crédito, débito e smatphones. Em São Paulo, a estação João Dias do Metrô já opera com a tecnologia desde 2021. Até o final de fevereiro, serão instaladas catracas de NFC em mais estações, como Jabaquara (Linha 1), Ipiranga (Linha 10) e Consolação (Linha 2).

A iniciativa é da A ABASP – Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que para a empreitada contrataram a empresa Autopass, empresa privada de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica do Brasil.

Como funciona o embarque via NFC

Com o NFC, os passageiros do transporte público paulista podem passar pela catraca utilizando um cartão de débito ou crédito (tanto físicos como digitais, disponíveis nos aplicativos de contas nos smartphones e wearables) das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.