Cioeste pretende ir até Brasília se reunir com Ministro Flávio Dino

Na manhã dessa quarta-feira (15), o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana), reuniu o membros do Grupo de Trabalho (GT) das Guardas Municipais composto por comandantes e representantes de Guardas Civis Municipais de cidades da região, sob coordenação do inspetor Miguel Arcanjo Maidana, comandante da GCM de Osasco.

A reunião contou com a presença dos diretores da consórcio, Carlos Abrão (Programas e Projetos), Mauro Sérgio (Comunicação) e da assessora Letícia Galdino.

Na ocasião, Maidana sugeriu a formação de uma delegação do Cioeste, formada por comandantes das Guardas, para participar, em Brasília, na segunda quinzena de março, de uma reunião com Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública.

Além disso, os comandantes também discutiram a normatização da carteira funcional da Guardas; o modelo de uniforme; os códigos de Guardas e a criação de um centro regional de treinamento integrado para formação de GCMs.

Também participou da reunião o coronel Eron, subcomandante do 2 Batalhão da Polícia do Exército (2 BPE), situado em Osasco, que colocou à disposição dos comandantes a estrutura do 2° BPE, para os GCMs participarem de cursos como: batedor e motociclista militar; cães de guerra; curso de segurança e proteção às autoridades e o Clube de Tiro para ser utilizado de forma gratuita.

Foi apontado também que já está implantado, em todas as cidades que compõem o consórcio, um projeto piloto do Sistema Avançado de Comunicação (LTE), solução que faz integração imediata entre os GCMs das cidades, por rádio e transmissão via wifi e rede 4G.

“Trata-se de um projeto pioneiro no Brasil que implantamos por meio do Cioeste, com custo zero, por um ano, visando facilitar a comunicação entre os GCMs e agilizar as ocorrências, principalmente nas cidades que fazem divisa”, destacou Maidana.

Também presente na reunião, o comandante da GCM de São Paulo, Agapito Marques; o secretário de segurança de Mairiporã, Francisco Wanderlei Rohrer, entre outras autoridades.