Barueri entra em estado de atenção para riscos de deslizamentos após fortes chuvas

A cidade de Barueri registrou 98,4 milímetros de chuva entre 7h do sábado (11) até o mesmo horário de terça-feira (14). Diante do acúmulo, a Defesa Civil colocou a cidade em estado de atenção para risco de deslizamentos.

O estado de atenção está registrado nos termos do Decreto nº 9.672/2022, que dispõe sobre o Plano Preventivo de Chuvas de Verão (PPCV). Implementado anualmente em Barueri, o plano tem seu período de vigência compreendido entre 1º de novembro e 31 de março do ano subsequente, com possibilidade de prorrogação.

O coordenador-adjunto da Defesa Civil de Barueri, major Robson Dias Pereira, orienta que a população deve ficar alerta e reforça que o que mais provoca risco é o acúmulo de chuva nas últimas 72 horas. “É o período em que o solo pode ficar encharcado, o que favorece o deslizamento de terra”, diz.

Como ações do Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPCV), a Defesa Civil de Barueri orienta o munícipe a identificar possível risco de deslizamento. Confira abaixo:

– Observar postes, muros, árvores com inclinação anormal;

– Rachaduras com estalos em casa;

– Abandonar o local imediatamente ao identificar sinais de um possível risco de deslizamento.

Em caso de emergência, o cidadão pode ligar para a Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193) e GCM – Guarda Civil Municipal (153).