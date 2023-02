Carnaval: roda-gigante na zona Oeste de SP terá atividades para crianças no fim de semana

A Roda Rico, roda-gigante de 91 metros de altura, que está localizada dentro do parque Cândido Portinari, na zona Oeste de São Paulo, está com uma programação especial de Carnaval para as crianças. As atrações começam nesta sexta-feira (17).

Durante todos os dias de festividade de Carnaval, a fantasia será garantida pela equipe de pintura artística, das 14h às 17h. O DJ Danilo Martinez anima o público das 13h às 19h, colocando todo mundo para se mexer com grandes sucessos de Carnaval, e um instrutor de dança ensina coreografias entre 18h e 19h.

No sábado, às 16h, e na terça-feira de Carnaval, às 17h, a Bateria Samba Show chega para agitar os pequenos foliões.

Maior roda gigante da América Latina

A Roda Rico é considerada a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones.

O passeio dura cerca de 25 a 30 minutos e é pet friendly; os visitantes podem levar seus animais domésticos de pequeno e médio porte.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

SERVIÇO

Roda Rico – Carnaval

BATERIA SAMBA SHOW: Sábado, 18, às 16h e terça-feira, 22, às 17h;

PINTURA ARTÍSTICA: Sexta-feira (17) a terça-feira (22), das 14h às 17h;

DJ: Sexta-feira (17) a terça-feira (22), das 13h às 19h;

INSTRUTOR DE DANÇA: Sexta-feira (17) a terça-feira (22), das 18h às 19h

Funcionamento: terça-feira das 12h às 19h, quarta a domingo das 9h às 19h

Ingressos: Portal Sympla

Preços: R$ 39,50 a R$ 79 (individuais) / R$ 370 (cabine completa sem bebida), R$ 420 (cabine completa com bebida)

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo