Estado coloca Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Jandira em alerta para a covid-19

Além de determinar a inclusão de todo o estado na fase Amarela do Plano São Paulo de retomada econômica, o que fez as cidades da região regredirem, já que estavam na fase verde, o governo do estado colocou em alerta 62 municípios para reforço sobre o controle da pandemia de covid-19. Da região, estão inclusos Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba.

Barueri e Carapicuíba, inclusive, têm os prefeitos, Rubens Furlan (PSDB) e Marcos Neves (PSDB), respectivamente, contaminados pela covid-19.

Representantes dos 62 municípios em alerta para reforço no controle da pandemia vão participar de reunião por videoconferência com o governador João Doria (PSDB) nesta terça-feira (1º) para discutir medidas de combate ao novo coronavírus.

“Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as orientações do Governo de São Paulo”, afirmou Doria.

Os municípios destacados possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo última atualização realizada em 28 de novembro, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior.

As cidades em alerta para reforço no controle da pandemia de covid-19 são:

Americana, Araraquara, Araras, Arujá, Atibaia. Barretos, Barueri, Bauru, Bebedouro, Caçapava, Caieiras, Caraguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Cosmópolis, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guaratinguetá, Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itapeva, Itapevi, Itapira, Itaquaquecetuba, Itatiba, Jaboticabal, Jacareí, Jandira, Leme, Lins, Mairiporã, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, Paulínia, Pindamonhangaba, Piracicaba, Poá, Presidente Prudente, Ribeirão Pires, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santana de Parnaíba, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taubaté, Ubatuba, Valinhos, Votorantim