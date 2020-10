Este Domingo Maior (18/10) exibe “A Vigilante Do Amanhã: Ghost In The Shell” na Globo

Este Domingo Maior (18/10) vai exibir o filme “A Vigilante Do Amanhã: Ghost In The Shell” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 22h40, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (18/10) – “A Vigilante Do Amanhã: Ghost In The Shell”

Sinopse: Em um mundo pós-2029, é bastante comum o aperfeiçoamento do corpo humano a partir de inserções tecnológicas. O ápice desta evolução é a major Mira Killian, que teve seu cérebro transplantado para um corpo inteiramente construído pela Hanka Corporation. Considerada o futuro da empresa, ela logo é inserida no Section 9, um departamento da polícia local. Lá, ela passa a combater o crime, sob o comando de Aramaki e tendo Batou como parceiro. Só que, em meio à investigação sobre o assassinato de executivos da Hanka, ela começa a perceber certas falhas em sua programação, que a fazem ter vislumbres do passado quando era inteiramente humana.

Mais informações:

Título original: Ghost In The Shell

Elenco: Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt

Direção: Rupert Sanders

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

