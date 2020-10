Temperatura Máxima de hoje (18/10) exibe “Mogli – O Menino Lobo” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (18/10) vai exibir o filme “Mogli – O Menino Lobo” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 13h55, logo após o programa “Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração”.

publicidade

Temperatura Máxima de hoje (18/10) – “Mogli – O Menino Lobo”

Sinopse: A trama gira em torno do jovem Mogli, garoto de origem indiana que foi criado por lobos em plena selva, contando apenas com a companhia do urso Baloo e da pantera negra Bagheera, sem nenhum contato com humanos. O menino é amado pelos animais, mas visto como uma ameaça pelo temido tigre Shere Khan, que está decidido a matá-lo. Com a família de lobos ameaçada, Mogli decide se afastar. Baseado na série literária de Rudyard Kipling.

publicidade

Mais informações:

Título original: The Jungle Book

Elenco: Idris Elba; Ben Kingsley; Bill Murray; Neel Sethi

Direção: Jon Favreau

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

…

Leia também: Osasquense canta enquanto prepara buquê de flores no Programa do Ratinho