Osasquense canta enquanto prepara buquê de flores no Programa do Ratinho

Morador de Osasco, o designer floral Geovani Rodrigues foi uma das atrações do “Programa do Ratinho”, no SBT, nesta segunda-feira (12). Ele participou do quadro de calouros “Dez ou Mil” e cantou a música “Preta”, de Beto Barbosa, enquanto preparava um buquê de flores e dançava.

“Eu vou fazer um arranjo de flores cantando, porque eu amo o que eu faço e sou feliz cantando”, declarou Geovani Rodrigues antes da apresentação.

Mesmo com algumas desafinadas, ele conseguiu nota Mil da maioria dos jurados: Christian Pior, Lola Melnyck e Alexandre Porpetone. “Gostei das flores, gostei do número”, disse Porpetoni.

Já Alex Vaz e Nany People deram nota mínima, dez. Nany People destacou “o carisma, a boa vontade”, mas recomendou ao osasquense: “é melhor você se especializar só no arranjo de flores”.

Ratinho brincou que o morador de Osasco usou o quadro de calouros para divulgar seu trabalho: “Veio aqui só pra divulgar o arranjo de flores”, disse.

Assista abaixo a apresentação do osasquense Geovani Rodrigues no Programa do Ratinho:

Além de fazer decoração com flores, Geovani Rodrigues faz assessoria para artistas com sua empresa, a RB Assessoria e Eventos.

Trajetória

O designer floral Geovani Rodrigues começou a lidar com flores aos 17 anos, como carregador no Ceasa. “Até que a dona de uma floricultura me chamou para trabalhar com ela, como florista. Olhava ela fazendo arranjos de flores e comecei a gostar da área”, contou, em matéria do Visão Oeste.

A partir daí, uniu talento e dedicação em busca de oportunidades no ramo. Conciliava o trabalho como florista com o de operador de telemarketing, até participar de uma feira de noivas em um shopping e conseguir uma clientela boa para sair do call center.

Além do Programa do Ratinho, Geovani Rodrigues já participou de programas como “Mulheres” (Gazeta), “Manhã Maior” (Rede TV!), “Sábado Total” (Rede TV!), “Márcia” (Band) e “Pra Você” (Gazeta).

Ele mostra orgulhoso vídeos e fotos de passagens pelas atrações televisivas e conta sobre os famosos que conheceu, como Sula Miranda, Perla, Nicette Bruno, Solange Frazão e Vivi Fernandez, entre muitos outros.