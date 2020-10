Prazo para rematrícula de alunos da rede estadual termina nesta segunda (19)

O prazo para os estudantes da rede estadual de ensino realizaram a rematrícula para o ano letivo de 2021 foi prorrogado e termina nesta segunda-feira (19). A solicitação pode ser feita pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED) ou pelo aplicativo Minha Escola SP, disponível para iOS e Android.

publicidade

Se o aluno não conseguir fazer a rematrícula online, o responsável ou estudante maior de 18 anos pode comparecer na escola, diretoria de ensino ou posto do Poupatempo e efetuá-la presencialmente.

Os alunos que desejarem também terão a opção em 2021 de cursar o 4º ano do Ensino Médio que será desenvolvido pelo governo do estado para auxiliar na aprendizagem dos estudantes que tiveram as aulas presenciais suspensas devido a pandemia.

publicidade

Atividades complementares

Além do 4° ano opcional do Ensino Médio, os alunos e responsáveis poderão escolher ainda, no ato da matrícula, atividades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual de Educação, como cursos de idiomas e até matrícula em escolas de tempo integral.