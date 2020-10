Imagem de São João Pedro II passará nas ruas de Osasco

Na quinta-feira (22) será celebrado o Dia de São João Paulo II, co-padroeiro da Diocese de Osasco. Para comemorar a data, a imagem do santo percorrerá ruas próximas à Catedral de Santo Antônio, que realizará três missas em homenagem a ele.

A imagem sairá da Catedral por volta das 18h e passará, em carro aberto, pela rua Dom Ercílio Turco, avenida Dom Pedro e avenida Santo Antônio. O objetivo é chamar os fieis para participar da missa, que será celebrada por Dom João Bosco às 19h30.

As comemorações terão início nesta segunda-feira (19), com missa às 19h30 na Catedral de Santo Antônio. Não há necessidade de fazer a inscrição para participar presencialmente das celebrações que também acontecerão no mesmo horário, nos dias 20 e 21.

