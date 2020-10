Clássico de terror de Stephen King chega à Netflix neste domingo (18)

It: A Coisa chegou à Netflix neste domingo (18) para agradar aos amantes das histórias de terror de Stephen King. A produção é baseada no livro homônimo do autor, dirigida por Andy Muschietti e tem no elenco Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Sophia Lillis e Jaeden Martell.

O filme (de 2017) conta a história de uma entidade poderosa que surge a cada três décadas para “devorar” crianças. Essa “coisa” estranha pode incorporar várias formas, mas a mais conhecida e temida é o palhaço Pennywise. Atormentado pela criatura, um grupo de meninos decidem enfrentar o medo e acabar com ela.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque do mês de outubro na Netflix estão a primeira temporada da série Bom Dia Verônica, que chegou à plataforma de streaming no dia 1° de outubro, e outros dois filmes de Stephen King, Cemitério Maldito 1 e 2, que também chegaram no dia 1°. Já o novo filme de Adam Sandler, O Halloween do Hubie, chegou à Netflix no dia 7 deste mês.

