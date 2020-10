Horóscopo do Dia (19/10) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (19/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você sabe que os relacionamentos pessoais sempre têm uma conexão especial e com essa amizade não é diferente. Pode não ter percebido ainda que ele existe e é mais poderoso do…

Dinheiro & Trabalho:

No terreno laboral, existem momentos em que você realmente deseja crescer e se posicionar em uma direção. O trabalho pode deixá-lo na direção certa e com algumas frentes abertas. Você gosta do que faz, mas obter… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Poderá encontrar em seus sentimentos mais profundos aquela alegria inesperada que está fermentando dentro de você. O amor, a paz e a tranquilidade que essa pessoa lhe dá são muito…

Dinheiro & Trabalho:

Você saberá que há alguém importante na empresa que pode mudar sua vida. Deve ficar atento às oportunidades que vão surgir e que de certa forma acabarão deixando este dia muito produtivo. Você pode ter mais do… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No plano sentimental, o amor por aquela pessoa próxima está aumentando. Você verá que não está conseguindo ocultar seus sentimentos. O bom da história é que essa pessoa está enviando…

Dinheiro & Trabalho:

No plano profissional, até agora você nunca tinha trabalhado tão bem como nestes últimos dias. Poderá receber uma recompensa ou reconhecimento substancial por suas ações. Chegou a hora de pedir um pouco mais. Suas… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

As estrelas farão com que tenha a possibilidade de retornar a um antigo amor. O tempo passa e de uma forma que você nunca sabe que direção tomará o destino. Naquela época não estavam…

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe que um bom trabalho não vem sozinho, é preciso dispor dos meios adequados para que ele se concretize. Está percebendo que o mundo financeiro tem se tornado cada vez mais competitivo, você deverá estar… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

O amor é muito importante para você e de certa forma acabará sendo o que gerará a chegada de algo um pouco mais especial. Surgirá algo romântico no meio de uma amizade que pode…

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, o ritmo é frenético, mas a verdade é que o salário que recebe compensa toda a energia e tempo investido, sente que finalmente conseguiu a solvência que queria. Você conseguiu colocar ordem em sua… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você está reinando em todos os aspectos no nível sentimental e vai materializando-o aos poucos. O destino joga do seu lado, tem que investir um pouco mais de esforço se deseja alcançar…

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, as decisões que tome hoje com relação ao trabalho serão muito determinantes para o futuro. Certamente você terá a oportunidade de corrigir, mas nunca da perspectiva que espera. Tem que se adaptar aos… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

O amor é uma fonte poderosa de renovação, pode acabar sendo uma espécie de ponto de união entre o que você sente e o que deseja dessa pessoa. Os pensamentos devem ser traduzidos…

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro chega até você não de maneira fácil, mas sabe que com esforço e dedicação pode ganhar cada vez mais. Neste dia vai ver como as oportunidades surgem e começará a visualizar como os benefícios estão… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você sabe como usar as palavras, embora às vezes não sejam totalmente verdadeiras, saberá como fazer essa pessoa acreditar. Mas estará correndo riscos. Se realmente deseja conquistá-la…

Dinheiro & Trabalho:

Entrou em um período muito bom no plano profissional. Você está em alta, o ciclo começou com boas oportunidades de trabalho que podem melhorar sua situação atual e que chegam com muito mais força. Analise…. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você atenderá uma chamada que pode se tornar aquela pela qual estava esperando há muito tempo. De certa forma é a chance de expressar a essa pessoa o que sente por ela. Nesse encontro…

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, ter muito trabalho pode acabar sendo um problema para você. Quando há certos elementos ao seu redor que não atingem a velocidade esperada, pode ficar desesperado. Deverá se esforçar mais para… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O amor verdadeiro chegou à sua vida. De uma forma ou de outra, você estava preparado para se jogar com tudo. Será mais fácil do que pensava, deixe-se levar pelo que sente…

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho está sendo traduzido em certas rotinas que você não pode mudar. Os horários são uma forma de testar uma forma de trabalhar que no fundo também guarda os seus segredos. Se você conseguir se adaptar a eles…. Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A verdadeira amizade pode levar a grandes momentos de alegria que podem ser confusos. Você sempre quis que essa pessoa acabasse sendo alguém mais importante, isso não significa…

Dinheiro & Trabalho:

Você pode ter mais alegria se estiver ciente do que envia e recebe. O universo se plantará do seu lado para lhe dar certos sinais importantes. Vai ver como as coisas são da mesma maneira que pensa, mas com nuances. Com… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O amor poderá pegá-lo de surpresa. Você conhecerá alguém muito especial com o qual vai a interagir e as coisas se encaixarão desde o início de uma forma simples e natural. Verá que…

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho se tornará uma fonte de grandes alegrias que marcarão um destino promissor. Você verá que há ingredientes que entram em sua vida profissional, um salário melhor ou uma oferta que realmente não esperava… Continue lendo o signo Virgem

