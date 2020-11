Etec de Santana de Parnaíba tem 480 vagas abertas e Fatec 160

Estão abertas as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2021 da Escola Técnica (Etec) e da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Santana de Parnaíba. Há 480 vagas abertas para cursos técnicos e 160 para cursos de ensino superior.

A Fatec, localizada na avenida Tenente Marques, na Fazendinha, oferece cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã – 40 vagas), Ciência de Dados (noite – 40 vagas), Gestão Comercial (noite – 40 vagas) e Segurança da Informação (noite – 40 vagas).

Já para cursos tecnológicos, há vagas em duas unidades. A Etec Bartolomeu Bueno da Silva oferece cursos de Administração – EaD – Semipresencial (noite – 40 vagas), Contabilidade (noite – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Gestão de Projetos – Especialização (EaD – online), Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 80 vagas), Logística – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas) e Segurança do Trabalho – com até 20% online (noite – 40 vagas).

Na Etec Professora Ermelinda Giannini Teixeira, que fica na Estrada Municipal Santo André, Sítio do Rosário, há vagas para os cursos de Administração – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (noite – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas) e Recursos Humanos (noite – 40 vagas).

Inscrições e processo seletivo da Fatec e Etec

Na Fatec, as inscrições vão até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 39. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 24242757.

Os interessados nos cursos das Etecs devem de inscrever até o dia 14 de dezembro, no site www.vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 19. Para mais informações, basta ligar para os telefones (11) 4156-1435 ou (11) 4154-7142.

O processo seletivo será realizado por meio de análise do histórico escolar e não haverá exame online ou presencial, devido às medidas de distanciamento impostas pela pandemia de covid-19.

