Fatec e Etec de Cotia somam 400 vagas abertas para diversos cursos

Estão abertas as inscrições para o vestibular do primeiro semestre 2021 da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e da Escola Técnica (Etec) de Cotia. Há 200 vagas abertas para cursos superiores tecnológicos e outras 200 para cursos técnicos.

Na Fatec de Cotia, localizada na rua Nelson Raineri, Bairro do Lageado, os cursos oferecidos são: Ciência de Dados (noite – 40 vagas), Gestão da Produção Industrial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas) e Gestão Empresarial (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas).

Já na Etec, que fica na rua Topázio, Jardim Nomura, há cursos de Administração (noite – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas) e Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas).

Inscrições

As inscrições no processo seletivo da Fatec vão até o dia 15 de dezembro, no site www.vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 39. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 4616-3284.

Já os interessados nos cursos da Etec têm até o dia 14 de dezembro para se inscrever no site www.vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 19. Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4148-2099 e (11) 4614-3093.

A seleção será realizada por meio de análise do histórico escolar e não haverá exame online ou presencial, devido às medidas de distanciamento impostas pela pandemia de covid-19.

