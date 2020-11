GCM protege homem do sol à espera do SAMU em Cotia

Mais um belo gesto de guardas civis municipais de Cotia chamou a atenção nesta sexta-feira (27). Ao se depararem com um homem desacordado caído no chão, os GCMs acionaram o SAMU e Corpo de Bombeiros e encontraram um guarda-chuvas para protegê-lo do sol forte.

A equipe de GCMs, composta pelos guardas civis Roseli, Eli e Chaves, recebeu a informação de que não havia viaturas disponíveis para socorrer o homem e decidiram levá-lo por conta própria ao Pronto Socorro do Atalaia, onde ele permaneceu sob cuidados médicos.

No início do ano, viralizou nas redes sociais uma foto de um guarda civil municipal de Cotia usando o próprio corpo para proteger do sol uma vítima de acidente de trânsito.

