Jovem de Osasco que estava desaparecido é encontrado em Marília

Vitor Oscar Rocha, de 20 anos, morador de Osasco, foi encontrado em Marília, no interior paulista, na noite desta quinta-feira (26). Ele estava desaparecido desde terça-feira, quando saiu para dar uma volta e não retornou para casa.

Ao procurar pelo jovem, a família foi informada de que Vitor foi visto próximo ao pedágio de Itapevi, na rodovia Castelo Branco. Ele ia em direção à Araçariguama e estava acompanhado de um cachorro de rua.

Agora, o rapaz já está com os familiares, no interior. “Está na casa de uma parente nossa, em Marília. Me falaram que ele foi andando e, no meio do caminho, pegou carona, mas ainda não falei com ele”, contou Vânia Rocha, a tia de Vitor ao Visão Oeste.

“Muito obrigada por compartilharem, a gente viu como as pessoas se preocuparam, mas graças a Deus o Vitor foi encontrado e está bem”, finalizou.