Evandro Santo, o Christian Pior, apresenta o show de humor “Cansey” em Osasco

O comediante Evandro Santo, conhecido como o Christian Pior, estará no Teatro Aspro, em Osasco, para apresentar o seu novo show de stand up “Cansey” no dia 12 de dezembro, às 21h.

Na apresentação, o humorista fará uma manifestação honesta, irônica, bem humorada e ao mesmo tempo, mau humorada para se libertar de fatos, situações, relações, pensamentos e crenças das quais ele mesmo não quer em sua vida.

“Sabe quando você realmente entende a real função da privada? Pega todos os seus coliformes emocionais do cotidiano e consegue olhar para eles com carinho, doçura e dizer:”Já te amei mais que pastel especial com caldo de cana em feira de domingo”… Então… Adeus! Você simplesmente aperta a descarga e segue em frente”, afirma Evandro, sobre seu novo trabalho, mais realista do que nunca.

Em “Cansey”, o comediante se despede de tudo o que sua vida pública lhe mostrou desde 2007, quando se tornou o Christian Pior. Com seus vinte sete anos de carreira fazendo humor, Evandro afirma em sua novo trabalho que é “apenas um artista”.

Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 mais taxas e podem ser encontrados na Bilheteria Express. O Teatro Aspro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22, Vila dos Remédios. Mais informações podem ser encontradas por meio do telefone (11) 99128-3164.

