McDonald’s abre mais de 3 mil vagas de emprego

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anunciou, nesta terça-feira (10), a abertura de mais de 3 mil vagas de emprego, distribuídas por todas as regiões do Brasil.

As oportunidades são para o cargo de atendente de restaurante. Não é exigida experiência anterior ou graduação superior.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros. As vagas também estão abertas a pessoas com deficiência.

“Durante a pandemia, garantimos a manutenção dos empregos e estamos felizes em poder anunciar milhares de novas contratações em todo o Brasil, mantendo nossa tradição como um dos maiores empregadores do país”, afirma Luana Matos, Diretora de RH da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Quem ingressa no time do Méqui tem várias oportunidades de desenvolvimento, a partir de um plano de carreira bem estabelecido, incentivo ao estudo e aprimoramento profissional”, completa a executiva.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Para se candidatar às vagas, é possível se inscrever neste site (www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco).