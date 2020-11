Segunda temporada de Impuros chega ao Amazon Prime Video

A segunda temporada da série nacional de ação Impuros, sobre o tráfico da década de 1990 no Rio de Janeiro, acaba de chegar ao catálogo da plataforma de streaming Amazon Prime Video.

publicidade

Na nova temporada, ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma maneira de escapar da prisão, Evandro (Rafael Logam) tenta lidar com os rumos que seu relacionamento com a mãe, Arlete (Cyria Coentro), tomou. Enquanto isso, Morello (Rui Ricardo Dias) se esforça para reconstruir sua vida com a filha.

publicidade

Raphael Logam, que interpreta o protagonista e foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator pelo papel, define Evandro como “um ser humano sobrevivente”. “Evandro é a realidade de muita gente de comunidade. Muito família, fiel aos amigos, inteligente. Um cara que, por muitas vezes, é impedido de seguir uma vida normal e acaba sendo sugado para vida do crime”, afirma.

O ator afirma que chegou a tomar banho com sal grosso depois de cenas desgastantes e fortes, como as gravadas dentro da prisão.