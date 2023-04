Ex-alunos da JUCO são homenageados no Programa Nossa História da Câmara de Osasco

O Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, homenageou nesta quinta-feira (27) três ex-alunos aspirantes da Juventude Cívica de Osasco (JUCO), entidade que acaba de completar 61 anos.

Nos discursos, não faltou emoção entre os homenageados e todos os presentes nesta edição. Damaris de Araújo Ferraz, Michele Alves Domingues e Gabriel Seixas Santos, que conduziram e hastearam as bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco, respectivamente, contaram suas histórias e experiências.

“Vou agradecer a JUCO por todo o apoio que me deu, pelo caminho e orientações. Valeu pai, valeu mãe por tudo. É isso, gente, a JUCO me ajudou muito”, discursou timidamente Gabriel Seixas Santos, de 25 anos, gerente de TI na Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento.

Aos 36 anos, a pós-graduada na área de finanças Michele Alves Domingues não poupou elogios à entidade. Aconselhou os aspirantes presentes na solenidade a seguirem seus sonhos e a “aproveitarem a oportunidade e as portas que a JUCO abre”.

Já a guarda civil da primeira turma, e ex-Juco, Damares de Araújo, comentou que perdeu o sono desde que recebeu o convite para participar do Programa Nossa História. Segundo ela, foi uma mistura de sensações embaladas por nervosismo. Um nervosismo que cedeu espaço para a emoção ao contar sua história.

“Minha mãe me levava junto dos meus irmãos para vender geladinho com ela. Não tínhamos idade para ficarmos sozinhos em casa. Lembro que eu estava muito cansada e ela disse que ainda teríamos de passar na JUCO para fazer minha inscrição. E o dia 29 de abril de 1997 tornou-se um divisor de águas na minha vida”, contou Damares. Ao se emocionar contando as suas conquistas, frisou o recebimento de seu primeiro salário, muito importante para ajudar a família, além do primeiro registro e da aprovação em concurso público.

“Grande trabalho na formação dos jovens”

No comando dos aspirantes da JUCO, Érika Vassoler parabenizou os homenageados e reforçou a importância do primeiro prefeito de Osasco, Hirant Sanazar, e do fundador professor Daniel Barbosa nas conquistas da JUCO. “A gente não pode esquecer-se desses dois homens que fizeram de tudo para manter a JUCO viva”, comentou Vassoler.

O Presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco (PSD), comentou que um filme passou pela sua cabeça no momento do hasteamento das bandeiras e falou sobre o papel da JUCO em sua vida e sobre como as vidas são transformadas pela instituição que carrega em nome.

“A gente viu aqui o quanto a JUCO é importante para as pessoas. O quanto ela faz diferença na vida de cada um. Eu sou grato pela JUCO, por tudo o que ela fez por mim”, declarou o parlamentar.

José Geraldo Setter, presidente honorário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, parabenizou a instituição por “manter os sonhos vivos e fazer um grande trabalho na formação de jovens”.

O aniversário da entidade foi comemorado ontem, com um culto ecumênico que reuniu o prefeito Rogério Lins e diversas autoridades.