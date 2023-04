JUCO forma mais de 40 mil jovens em 61 anos de história em Osasco

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) completou 61 anos de fundação na quarta-feira (26). A data foi marcada por um culto ecumênico realizado na sede da instituição, no Jardim Bela Vista.

publicidade

A presidente da JUCO, professora Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha, falou sobre a importância da instituição para o município. “Precisamos qualificar nossos jovens. Nesses 61 anos já formamos mais de 40 mil alunos. Foram milhares de jovens que assim como vocês lutaram para estar aqui, passaram por um processo seletivo exigente e agora iniciam sua vida profissional, sempre muito comprometidos com tudo que fazem”, declarou, na ocasião.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) também participou do evento, parabenizou a diretoria pelo serviço prestado pela JUCO e relembrou com carinho do legado deixado pelo professor Daniel Barbosa “Não podemos esquecer do professor Daniel, ele foi um visionário e um grande conselheiro. Sempre acreditou na educação, na qualificação e na inclusão para proteger nossos jovens”.

publicidade

Segundo Rogério Lins, a JUCO oferece bases sólidas de formação e capacitação dos jovens em Osasco. “Sabemos que teremos cidadãos mais responsáveis e preparados para abraçar grandes oportunidades no mercado de trabalho e na vida. Quando um jovem entra nessa instituição temos a certeza de que terá um futuro promissor. Continuem sempre no bom caminho e Deus abençoe a vida de vocês”, finalizou.

Também durante o evento, o vereador Josias relembrou sua trajetória na JUCO e falou sobre a gratidão e orgulho de ter feito parte da instituição.