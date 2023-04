Gerson Pessoa solicita botão de pânico para as escolas estaduais e particulares de Osasco

Gerson Pessoa solicita botão de pânico para as escolas estaduais e particulares...

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) se reuniu hoje (27) com o Secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, para apresentar demandas da área para a cidade de Osasco. Um dos pedidos foi a instalação do botão de pânico nas escolas estaduais e particulares da cidade. O sistema já funciona nas escolas municipais de Osasco, onde é chamado de “Botão SOS Escola”, e é acionado através de um aplicativo. A ferramenta funcionou durante uma tentativa de ataque registrada ontem (26) em Osasco (leia aqui).

Além de Derrite, o deputado Gerson Pessoa também foi recebido pelo delgado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur José Dian. Também participaram da reunião, realizada na sede da Secretaria de Segurança de São Paulo, o comandante do 14° Batalhão da PM, Tenente Coronel Joaquim Keida; o delegado de Osasco, José Flamínio Ramos Martins; o titular da Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco, José Virgolino de Oliveira; e o comandante da Guarda Civil de Osasco, inspetor Miguel Arcanjo Maidana.

“Graças a Deus, não tivemos um final trágico, mas temos que levar essa mesma ferramenta para as escolas estaduais e particulares do município”, explicou o parlamentar, adiantando que o secretário recebeu positivamente a proposta.

Segundo Pessoa, a sugestão será oficializada para que possa ser viabilizada. Além disso, o deputado oficializou junto à Secretaria de Segurança do Estado a doação de 100 pistolas para a Guarda Municipal de Osasco.