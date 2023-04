Barueri abre agendamento para castração gratuita de cães e gatos na próxima semana

Será aberto na quarta-feira, 3 de maio, novo agendamento para castração gratuita de cães e gatos em Barueri. Desta vez, serão oferecidas 250 vagas.

publicidade

Do total de vagas, 80 são para a castração de caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 vagas para felinos fêmeas. O procedimento cirúrgico é destinado a animais entre 7 meses de vida e 7 anos.

O agendamento deverá ser feito exclusivamente on-line, no Portal Pet, a partir das 8h, e será encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas. O tutor deverá ter em mãos o Registro Geral Animal (RGA) do pet, sendo que o CPF e endereço de e-mail válido deverão estar vinculados ao registro, que é exclusivo para moradores de Barueri.

publicidade

A data, o horário e o local do procedimento cirúrgico serão informados ao final da marcação. A Prefeitura de Barueri reforça que não serão atendidos animais fora da data agendada e que estiverem inaptos ao procedimento, de modo a preservar a vida do pet.