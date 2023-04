Osasco Vôlei, fora da final da Superliga, já pensa em renovação

O Osasco Vôlei foi eliminado da Superliga Feminina de Vôlei na última terça-feira (25) diante do Minas Tênis Clube na casa do adversário, por 3×0, no segundo jogo da melhor de três partidas da semifinal.

“Nossos erros e ansiedade fizeram que o jogo fosse assim, com vitória do Minas por 3 a 0. Osasco não merecia se despedir dessa forma. Lutamos muito por para chegar até aqui e trabalhamos incansavelmente desde o início da temporada. Saio de cabeça erguida. Eu e toda a nossa equipe. Demos o máximo. Infelizmente, desta vez não foi suficiente”, comentou Adenízia, a central do time, que deve ir para o Praia Clube na próxima temporada.

Terminado esse ciclo, o time de Luizomar de Moura já tem olhos para a próxima temporada. Para isso, a equipe já providenciou as renovações de contrato com a oposta/ponteira Tiffany Abreu; da central Fabiana, da levantadora Giovana e das ponteiras Gabrielle Eduarda, a Duda; Glayce e Drussyla. A central Mayany também pode retornar ao clube.

As novidades ficam por conta da chegada da nova ponteira Mayara Barcelos, de 22 anos e 1,82m, vinda do Fluminense, e o retorno da líbero Camila Brait, que foi mamãe novamente em 2023.

A ponteira americana Micaya White e a líbero Natinha deixam o clube.

Sobre a polonesa Malina Smarzek, nada definido ainda. A jogadora por enquanto vai atender à convocação para a seleção polonesa na Liga das Nações, que começa dia 30 de maio.