Fábrica da Cultura 4.0 de Osasco realiza vivência sobre o jogo Just Dance

Fábrica da Cultura 4.0 de Osasco realiza vivência sobre o jogo Just...

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco promove nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26) a 1ª Vivência de Just Dance Rochdale.

O público interessado em dança e pelo jogo poderá montar um time (até 4 pessoas) para participar da experiência com o jogo Just Dance.

Podem participar maiores de 8 anos, sendo necessário chegar 1h antes do horário da atividade.

Na quinta, a ação começa às 10h, e na sexta, às 14h.

A unidade orienta que os interessados baixem no celular o aplicativo Just Dance 2023 com antecedência.

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco fica na Rua Santa Rita, s/n – Rochdale, Osasco.