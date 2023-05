Unip Alphaville auxilia população na Declaração do Imposto de Renda

Os alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Paulista (UNIP) realizarão, gratuitamente, no sábado (27) atendimento à população para a elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, das 9h às 13h. O prazo para a entrega da declaração termina dia 31 de maio.

O atendimento será feito por ordem de chegada ao campi.

Os interessados devem levar os seguintes documentos:

RG e CPF.

Informe de Rendimentos das fontes pagadoras (empregador, aluguel, INSS etc).

Informe de Rendimentos Financeiros onde mantém conta bancária.

Relação de dependentes e respectivos CPFs e datas de nascimentos.

Comprovante das despesas médicas do contribuinte e seus dependentes (pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, exames laboratoriais etc).

Comprovantes das despesas de instrução do contribuinte e seus dependentes (pagamentos efetuados referentes à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino médio e Educação Superior, tais como os cursos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado, Profissionalizantes e de Especialização).

Número do Renavam, para declaração de veículos automotivos.

Para declaração de imóveis é necessário informar: data de aquisição, área do imóvel, inscrição municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de imóveis.

Cópia da última declaração entregue, inclusive o recibo de entrega (se tiver).

A Unip fica na Avenida Yojiro Takaoka, 3500, Alphaville, Santana de Parnaíba. Tel. (11) 4152-8888.