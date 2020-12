Fábrica de R$ 40 milhões da Camil em Osasco deve ser inaugurada até setembro de 2021

A fábrica de R$ 40 milhões que a Camil anunciou em Osasco deve ser concluída até setembro de 2021. A unidade vai ampliar a capacidade de produção e deve substituir a unidade da empresa na Vila Anastácio, em São Paulo.

Os 140 funcionários da fábrica da Camil no bairro paulistano próximo a Osasco devem ser transferidos para a unidade osasquense, cuja localização ainda não foi divulgada. A capacidade de beneficiamento de arroz e feijão passará de 8 mil toneladas, na atual unidade fabril, para 22 mil toneladas por mês na nova fábrica, segundo a empresa.

Em Osasco a companhia já mantém armazéns de seu centro de distribuição. A Camil tem hoje 14 indústrias no Brasil, com capacidade de processar 125 mil toneladas mensais, além de 13 centros de distribuição.

O projeto coroa um ano de melhora expressiva de resultados da companhia e a expectativa é que a unidade ajude a empresa em um dos maiores desafios em sua área de atuação: as oscilações dos preços do feijão. (Com informações do “Valor Econômico”)