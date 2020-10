Família procura por homem desaparecido em Cotia

Valter José Sobrinho, de 29 anos, morador de Cotia, está desaparecido desde a noite de quarta-feira (21). Ele foi visto pela última vez por volta das 19h, no bairro Jardim Nova Cotia.

De acordo com a esposa de Valter, ele teria sido levado por três homens. Como Valter não tinha inimigos, ela acredita que o marido tenha sido confundido com outra pessoa. A família já registrou o boletim de ocorrência, mas ainda não sabe o que poderia ter acontecido com o rapaz.

“A gente já não sabe mais onde procurar. A mulher dele, que é minha cunhada, está em estado de choque e não consegue lembrar a roupa que ele usava no dia que desapareceu”, contou Gracyenne Sobrinho, irmã de Valter, ao Visão Oeste.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Valter José pode ligar para os telefones (11) 95725-4873, (11) 96530-3617, ou para o 190, número da Polícia Militar, ou para o 181, do Disque Denúncia.