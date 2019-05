Família vive momentos de terror nas mãos de bandidos durante assalto a casa em Cotia

Publicidade

Família de Cotia fica 3hs na mão de criminosos. Segundo a vítima seu pai foi espancado, e ameaçaram colocar fogo em sua irmã.

Ecoando a Voz do Povo. Mensagem enviada pela vítima

” TOQUE DA CIDADE, quero relatar um ocorrido ontem (09) com minha familia.

Invadiram minha casa e nos fizeram de refém, os bandidos ficaram das 19hs até as 22 horas

Batendo na gente.

Eles nos amarraram com enforca gato, bateram muito no meu pai, ele se encontra no hospital vomitando sangue, jogaram álcool na minha irmã mais nova pra taca fogo nela mais não acharam o fósforo graças a Deus.

Levaram tudo, todas as televisão, not book, levaram todas as roupa do meu guarda roupa, roubaram relógio bonés, roubaram dois carros, um palio preto que já localizamos é uma Montana vermelha Dsr – 9016, que tínhamos acabado de comprar, nem seguro tinha, essa ainda não encontramos.

Moro na hipica lós alamos ll em Caucaia.”

Publicado por Toque da Cidade em Sexta-feira, 10 de maio de 2019