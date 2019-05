Jovem atingido por raio em Carapicuíba ainda está na UTI: “Peço que continuem orando”, diz mãe

Um mês após ser atingido por um raio próximo ao campo do CSU, no bairro Ariston, Danilo Luz Oliveira, de 19 anos, continua internado na UTI do Hospital Geral de Carapicuíba (HGC).

Danilo estava com amigos quando o raio caiu no local, no dia 6 de abril, um sábado. As pessoas próximas foram se levantando, mas ele não reagia.

Danilo foi levado ao Pronto Socorro da Vila Dirce e depois ao HGC, onde passou duas semanas em coma induzido. De lá, ele chegou a ser removido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde passou por exames e voltou à UTI do hospital carapicuibano.

Nas redes sociais, a mãe dele, Zenilda Luz, compartilha informações sobre o estado de saúde e pede orações pelo filho. “Peço a todos vocês que continuem orando pelo meu filho Danilo Luz. Eu creio no Jesus ressuscitado que meu filho está sendo curado por completo. Eu creio que pra Deus tudo é possível eu creio que todos vão poder testemunhar que pra Deus tudo é possível”.

Publicidade Meu filho Danilo Luz só tem 19 anos e continua precisando de suas orações .eu creio no milagre que Deus já está fazendo… Publicado por Zenilda Luz em Segunda-feira, 15 de abril de 2019

Torcedores do Corinthians, assim como Danilo, fizeram vídeos desejando força ao jovem. Times de várzea de Carapicuíba fizeram orações antes de jogos por ele, que será pai em breve.

Publicidade Força meu sobrinho , nosso guerreiro 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Danilo Oliveira Zenilda Luz Oliveira Publicado por Elaine Cristina em Terça-feira, 9 de abril de 2019

“Coloquem o nome do Danilo Luz de Oliveira em suas orações, peça por favor para as mães, tios, avós e etc. Apresentarem o nome dele nas orações, cultos, missas, templos, pensamentos. O Danilo é um menino forte, batalhador e ainda será papai em poucos meses, ele tá lá lutando com todas as forças para viver. E com nossa ajuda aqui de fora, creio que em breve teremos boas notícias… Então, vamos fazer essa força tarefa para que em breve ele segure suas meninas”, diz uma das postagens de força para Danilo.

Força filho Deus é fiel . Publicado por Zenilda Luz em Domingo, 14 de abril de 2019

Há cerca de 30 anos, a queda de um raio no campo do CSU causou a morte de sete jovens em uma tragédia que entrou para a história de Carapicuíba.