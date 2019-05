Detran prorroga inscrições para concurso público com salários de até R$ 4,6 mil

O período de inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) foi prorrogado até as 14h do dia 15 de maio. Os interessados em uma das 400 vagas ofertadas devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas, organizadora da seleção, emitir e pagar o boleto até o horário limite.

São oportunidades para níveis médio e superior com salários iniciais de R$ 1.863 e R$ 4.657,50. A taxa de inscrição custa R$ 45 para o emprego público de oficial de trânsito e R$ 75 para o de agente de trânsito. O candidato pode prestar o concurso para as duas carreiras. As vagas abrangem todas as regiões administrativas do Estado e estão distribuídas entre 224 cidades.

Idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão, CPF regular, não ter antecedentes criminais e estar em dia com a Justiça Eleitoral são alguns dos requisitos. Para ser agente de trânsito é exigido portar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria B.

Prova do concurso do Detran.SP

A data da prova está mantida para o dia 7 de julho. Na parte da manhã será aplicada para oficial e no período da tarde para agente. O candidato poderá se inscrever para as duas carreiras, indicando o código da opção e a cidade da vaga a qual pretende concorrer.

Os horários e os locais serão informados diretamente aos candidatos pela Fundação Carlos Chagas. A publicação do edital de convocação para as provas está prevista para o dia 14 de junho.

Conteúdo

A prova objetiva trará 60 questões de múltipla escolha de conhecimento geral e específico, com pesos diferentes. Além disso, haverá uma prova discursiva (redação). O tempo máximo para conclusão será de 4h30.

O conteúdo abrange português, matemática e raciocínio lógico, noções de informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito). Importante ressaltar que não será permitido zerar em nenhuma das disciplinas.

Quem tiver dúvidas pode ligar no telefone (0XX11) 3723-4388. A FCC disponibiliza o serviço de atendimento de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 10h às 16h.