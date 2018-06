Fatec de Carapicuíba tem o curso mais concorrido no vestibular no 2º semestre

Fatec de Carapicuíba tem o curso mais concorrido no vestibular no 2º...

O curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Carapicuíba é o mais concorrido do Vestibular para o segundo semestre de 2018. São 540 inscritos disputando 40 vagas oferecidas no período da noite – 13,5 candidatos por vaga.

A graduação ainda aparece outras três vezes entre os mais procurados. Na Fatec São Paulo, da Capital, são 13,04 candidatos para o período da noite e 11,53 para a manhã. Na unidade Zona Leste, também da Capital, são 11,43 também para o período noturno.

Cursos do eixo tecnológico de Gestão e Negócios foram os que mais aparecerem entre os mais concorridos: Logística, na Fatec Guarulhos (noite – 12,18); Marketing (noite – 11,91) e Gestão de Negócios e Inovação (noite –11,86), ambos da unidade Sebrae, na Capital; e Gestão Financeira, na Fatec Osasco (noite – 11,03).

Duas graduações do eixo de Controle de Processos Industriais fecham a lista das dez turmas com maior número de candidatos por vaga: Gestão da Produção Industrial, em Guarulhos (11,93), e Automação Industrial, em São Bernardo do Campo.

Ao todo, mais de 50 mil pessoas se inscreveram para o exame, que será realizado no dia 1º de julho.

A demanda por curso e unidade está disponível no site www.vestibularfatec.com.br.

Conheça as dez turmas com maior índice de candidatos por vaga: