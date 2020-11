Fatec de Osasco tem 440 vagas abertas e Etec 400

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e para o vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec). Em Osasco, são 440 vagas abertas na Fatec e 400 nas duas unidades da Etec.

Na Fatec de Osasco, localizada na rua Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, há cursos de Automação Industrial (40 vagas manhã/ 40 noite), Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas noite), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Gestão Financeira (40 vagas tarde / 40 vagas noite), Manutenção Industrial (40 vagas manhã / 40 vagas noite), Redes de Computadores (40 vagas tarde/ 40 vagas noite) e Sistemas Biomédicos (40 vagas noite).

Já as opções de cursos técnicos estão disponíveis em duas unidades. A Etec Dr. Celso Giglio, que fica na rua Pedro Rissato, Vila dos Remédios, está com vagas abertas para cursos de Contabilidade (40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio (40 vagas), Ensino Médio – Ciências Exatas e Engenharias (40), Meio Ambiente – Integrado ao Ensino Médio (40), Nutrição e Dietética (40), Nutrição e Dietética – Integrado ao Ensino Médio (40), Química (40), Química – Integrado ao Ensino Médio (80) e Segurança do Trabalho (40).

Na Etec Professor André Bogasian, que fica na rua Manoel Rodrigues, no Bomfim, há vagas para os cursos de Administração (40 vagas), Administração – Integrado ao Ensino Médio (40), Ensino Médio – Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (40), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (40), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística – Novotec integrado (40), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (80), Logística (40), Marketing (40), Marketing – Integrado ao Ensino Médio (40) e Recursos Humanos (40).

Processo seletivo

Assim como no semestre anterior, não haverá prova presencial ou online. O ingresso nas unidades será por meio de análise do histórico escolar, critério que atende às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19.

Inscrições na Fatec e nas Etecs de Osasco

Os interessados nos cursos da Fatec devem se inscrever até o dia 15 de dezembro no site www.vestibularfatec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 39. Mais informações podem sem obtidas por meio do telefone (11) 3603-9910.

Já para participar do processo seletivo das Etecs, é necessário se inscrever até o dia 14 de dezembro no site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 19. Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (11) 3602-5441 ou (11) 3685-4945.